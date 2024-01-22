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Лавров прибыл в Нью-Йорк на заседание Совбеза ООН

08:19
  • понедельник
  • 22 января 2024

Одной из тем станет удар ВСУ по Донецку

Сергей Лавров прибыл в Нью-Йорк. Глава МИД России примет участие в заседаниях Совета Безопасности ООН. Одно из заседаний посвящено ситуации на Ближнем Востоке, другое – по украинскому конфликту – инициировано Россией, передают "Известия".

Лавров срочно вылетает в Нью-Йорк на заседание Совбеза ООН
Лавров провел ежегодную пресс-конференцию. Главное

Ранее первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский сообщил, что одной из рассматриваемых СБ ООН тем может стать обстрел Донецка. ВСУ 21 января нанесли удар по рынку с большим скоплением людей в Донецке. По последним данным, которые привел глава ДНР Денис Пушилин, число погибших возросло до 28, 30 человек пострадали.

Россия запросила срочное заседание Совбеза ООН для обсуждения обстрела Донецка. В Москве подчеркивают, что страны Запада продолжают поставки Киеву боеприпасов и вооружений, которые используются для ударов по российскому гражданскому населению.

Сергей Лавров прибыл в Нью-Йорк. Глава МИД России примет участие в заседаниях Совета Безопасности ООН. Одно из заседаний посвящено ситуации на Ближнем Востоке, другое – по украинскому конфликту – инициировано Россией, передают "Известия".

Ранее первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский сообщил, что одной из рассматриваемых СБ ООН тем может стать обстрел Донецка. ВСУ 21 января нанесли удар по рынку с большим скоплением людей в Донецке. По последним данным, которые привел глава ДНР Денис Пушилин, число погибших возросло до 28, 30 человек пострадали.

Россия запросила срочное заседание Совбеза ООН для обсуждения обстрела Донецка. В Москве подчеркивают, что страны Запада продолжают поставки Киеву боеприпасов и вооружений, которые используются для ударов по российскому гражданскому населению.

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