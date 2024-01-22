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ФСБ перекрыла крупный канал сбыта наркотиков в ДНР

08:32
  • понедельник
  • 22 января 2024

Изъята партия запрещенных веществ

Крупный канал сбыта наркотиков перекрыли сотрудники Федеральной службы безопасности в ДНР. Силовики провели операцию в городе Енакиево Донецкой Народной Республики.

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По данным местного отделения ФСБ, сотрудники службы действовали совместно с представителями МВД. В результате задержаны лица, которые организовали преступную схему сбыта наркотических веществ в крупном размере.

Во время обысков в домах задержанных силовики нашли и изъяли около двух килограммов каннабиса. Возбуждено уголовное дело по статье о незаконном изготовлении и хранении наркотических средств, передает РИА Новости.

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