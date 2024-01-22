Житель Алтайского края попытался поджечь объект Минобороны

Поджигатель задержан

Сотрудники Федеральной службы безопасности задержали жителя Алтайского края, который пытался поджечь объект Минобороны в Барнауле. Об этом сообщили в УФСБ России по региону.

По данным следствия, россиянин 1979 года рождения в ноябре 2023 года через интернет установил связь с представителем запрещенной в России террористической военизированной организации. Он согласился устроить теракты на административных объектах Барнаула, а также в отношении первых лиц региона.

Мужчина под руководством куратора изготовил коктейли Молотова, с помощью которых собирался поджечь один из объектов Министерства обороны России. Неудавшегося террориста задержали при попытке поджога. Возбуждено уголовное дело, свою вину житель Алтайского края признал, передает ТАСС.

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