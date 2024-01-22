ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Житель Алтайского края попытался поджечь объект Минобороны

09:05
  • понедельник
  • 22 января 2024

Поджигатель задержан

Сотрудники Федеральной службы безопасности задержали жителя Алтайского края, который пытался поджечь объект Минобороны в Барнауле. Об этом сообщили в УФСБ России по региону.

ФСБ арестовала агента украинских спецслужб в Алтайском крае
ФСБ перекрыла крупный канал сбыта наркотиков в ДНР

По данным следствия, россиянин 1979 года рождения в ноябре 2023 года через интернет установил связь с представителем запрещенной в России террористической военизированной организации. Он согласился устроить теракты на административных объектах Барнаула, а также в отношении первых лиц региона.

Мужчина под руководством куратора изготовил коктейли Молотова, с помощью которых собирался поджечь один из объектов Министерства обороны России. Неудавшегося террориста задержали при попытке поджога. Возбуждено уголовное дело, свою вину житель Алтайского края признал, передает ТАСС.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
ФСБ
ФСБ
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2024 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.