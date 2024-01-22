Жители Донецка несут цветы к месту обстрела ВСУ

Россия созывает экстренное заседание Совета Безопасности ООН

В Донецке сегодня день траура. Россияне несут цветы к импровизированному мемориалу в Кировском районе города, где накануне произошёл варварский обстрел со стороны украинских боевиков. Погибли 27 человек. Более двух десятков - в больницах. Москва призывает международное сообщество немедленно осудить этот террористический акт, направленный против мирного населения. Удар ВСУ по Донецку станет одной из центральных тем заседания Совбеза ООН. В дискуссиях примет участие Сергей Лавров. Утром он прибыл в Нью-Йорк.

На месте страшного обстрела ВСУ в Кировском районе Донецка жители города возлагают цветы и зажигают свечи. Накануне здесь погибли 27 человек. За жизни десятков пострадавших сейчас борются врачи, сообщил в своем телеграм-канале глава ДНР Денис Пушилин.

Пушилин поблагодарил регионы и федеральный центр за поддержку. По его словам, медики Донецка постоянно находятся в контакте с лучшими врачами, проводят консультации. Как уже сообщалось, Донецк был обстрелян из района Авдеевки, бои за которую сейчас ведет российская армия. При этом комментарий из Киева поражает своим цинизмом. Зеленский заявил, что это Россия обстреляла столицу Донбасса:

"Особенно жестокие российские удары по Донбассу. Есть раненые и погибшие".

Впрочем, иного от неонацистского режима и ожидать было нельзя. В российском МИДе обстрел Донецка назвали террористическим актом и призвали всех осудить этот варварский акт со стороны ВСУ. В ведомстве подчеркнули: эти теракты демонстрируют, что у Украины нет политической воли к миру и урегулированию конфликта путем дипломатии. Поэтому очевидна необходимость достижения всех целей спецоперации.

По событиям в Донецке Россия сегодня созывает экстренное заседание Совета Безопасности ООН. В нем лично примет участие министр иностранных дел Сергей Лавров. Ночью он прилетел в Нью-Йорк. Накануне реакция на события в Донецке последовала из офиса генсека ООН:

"Генеральный секретарь решительно осуждает все атаки на гражданских лиц и гражданскую инфраструктуру, в том числе сегодняшний обстрел Донецка... Атаки против гражданских лиц и гражданской инфраструктуры запрещены по международному гуманитарному праву, они неприемлемы и должны быть немедленно прекращены".

Как сегодня будут вести себя на заседании Совбеза представители Запада, станет известно в ближайшие часы. Впрочем, практически точно можно предположить, что в их позиции ничего не поменяется. Между тем Евросоюз придумал план военной помощи Украине в обход вето Венгрии. По нему ЕС сможет предоставить Киеву 20 миллиардов евро в ближайшие четыре года.

Алексей Платонов, "ТВ Центр"

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