Помощь создает хорошо оплачиваемые рабочие места

Вашингтону выгодно поддерживать киевский режим и поставлять ему оружие. Это публично признала спецпредставитель США по восстановлению Украины. На фоне предвыборной гонки политические очки на дискуссиях вокруг конфликта пытаются заработать и демократы, и республиканцы. У консерваторов с дистанции сошёл губернатор Флориды Рон Десантис. Он отказался от участия в праймериз в пользу Дональда Трампа.

Американский выдумщик прозвищ в хорошем настроении. И обещает больше не называть Рона Десантиса ханжой. Очередной соперник самоустранился, решив примкнуть к республиканскому большинству.

А, ведь Рона Десантиса называли главным конкурентом Дональда Трампа. Губернатор Флориды передумал продолжать гонку после внутрипартийных республиканских выборов в Айове. Там Десантис прилично уступил Трампу.

Город Рочестер встречает кортеж Трампа. Первое, что обещает кандидат – закрыть южную границу. По сути, то, что сейчас настойчиво требует Конгресс от Джо Байдена в обмен на материальную поддержку Украины. Ответственность за решение этого вопроса ложится на спикера палаты представителей Майка Джонсона. А тот, как оказалось, ни шагу не ступает без разрешения Дональда Трампа, чья позиция по украинскому финансированию давно обозначена.

"В эфире Fox News Джонсон заявил, что консультируется с Трампом, который активно выступает против любого компромисса. Это все, очевидно, приведет к тому, что Конгресс не получит финансирование для Украины в этом месяце или, возможно, никогда", - пишут западные СМИ.

Это, несомненно, пугает Киев, у которого остаются считанные месяцы до возможного прихода Трампа, чтобы выбить хоть немного помощи. Учитывая, как на Банковой торопятся, они тоже верят в победу республиканца. Спецпредставитель США по восстановлению Украины признала, что от оказания поддержки Киеву получает выгоду и сам Вашингтон:

"Помощь в обеспечении безопасности обеспечивает американскую военную готовность и создает хорошо оплачиваемые рабочие места здесь, дома. Это гарантирует, что Америка останется оплотом демократии. Доводы в пользу военной поддержки не могут быть более убедительными".

Тем временем сторонники Рона Десантиса заявили, что его предвыборная кампания завершилась на "высокой ноте". Дональду Трампу на пути к победе теперь почти ничего не мешает. Не считая одной маленькой детали. Ники Хейли - последний республиканец в предвыборной гонке.

Эксперты уверены, победа Трампа в республиканских праймериз лишь вопрос времени. А вот на выборах президента его может ждать сюрприз. Некоторые аналитики предупреждают - есть вероятность того, что демократы резко сменят своего престарелого кандидата.

Елена Макарова, "ТВ Центр"

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