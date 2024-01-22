Подписи в поддержку Путина доставили в ЦИК

Действующий глава государства идет на выборы как самовыдвиженец

Предвыборная хроника. Напряженный рабочий день в Центризбиркоме. В ЦИК сегодня доставили подписи, собранные в поддержку выдвижения Владимира Путина кандидатом на должность президента.

Напомним, действующий глава государства идет на предстоящие в марте выборы как самовыдвиженец и по закону ему необходимо представить в избирательную комиссию не менее 300 тысяч подписей. Но уже сейчас их собрано почти в десять раз больше. Волонтеры доставили документы со всех 89 регионов страны.

Подписные листы были тщательно проверены в центральном избирательном штабе Владимира Путина и после отбора предоставлены сотрудникам ЦИК. В течение 10 дней Центризбирком должен провести собственную проверку документов и вынести решение о регистрации кандидата.

Напомним, выборы президента пройдут в марте: голосование с 15 числа, основной день - 17. В президентской кампании участвуют 11 человек. Восемь от политических партий, в их числе трое от парламентских, зарегистрированы. В том числе Владислав Даванков, а также Николай Харитонов от КПРФ и Леонид Слуцкий от ЛДПР.

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