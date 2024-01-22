Слуцкий встретился с оренбургскими предпринимателями

Обсуждалось снижение административных барьеров

Кандидаты на пост президента ведут активную работу с избирателями. Так, Леонид Слуцкий сегодня в Оренбургской области.

Лидер ЛДПР встретился с предпринимателями. Обсуждали меры по снижению административных барьеров. Одно из действенных решений, по мнению Слуцкого, может стать запрет на изменение условий и требований для малого бизнеса в течение года.

"Всё время меняются какие-то правила бухгалтерского учёта, оплаты счетов, масса всего - отчётность. Мы так малый бизнес не поддержим, а уничтожим. Поэтому будем вносить различные предложения. Собственно, частично уже внесли в прошлом году", - заявил Слуцкий.

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