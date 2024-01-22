ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Слуцкий встретился с оренбургскими предпринимателями

12:01
  • понедельник
  • 22 января 2024

Обсуждалось снижение административных барьеров

Кандидаты на пост президента ведут активную работу с избирателями. Так, Леонид Слуцкий сегодня в Оренбургской области.

Лидер ЛДПР встретился с предпринимателями. Обсуждали меры по снижению административных барьеров. Одно из действенных решений, по мнению Слуцкого, может стать запрет на изменение условий и требований для малого бизнеса в течение года.

"Всё время меняются какие-то правила бухгалтерского учёта, оплаты счетов, масса всего - отчётность. Мы так малый бизнес не поддержим, а уничтожим. Поэтому будем вносить различные предложения. Собственно, частично уже внесли в прошлом году", - заявил Слуцкий.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Новости по теме
Леонид Слуцкий
Леонид Слуцкий
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2024 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.