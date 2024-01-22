Штормовое предупреждение объявили в ряде регионов

В Приморье - ураганный ветер

Снегопады и сильный ветер обрушились на Кубань. В регионе объявили штормовое предупреждение. В Краснодаре коммунальные службы убирают с улиц десятки упавших деревьев. Они перегородили тротуары и повредили несколько машин. В городе перебои с электричеством. На другом конце страны - в Приморье - ураганный ветер сбивал с ног пешеходов. Нарушено автомобильное и воздушное сообщение.

Не успели водители отойти на пару минут, как припаркованные фуры оказалась под рекламным щитом. 4 большегруза пострадали. Крыши полетели, не сговариваясь. Сорванная кровля магазина парила в воздухе до первого препятствия. Во Владивостоке сильный ветер с порывами до 34 метров в секунду. Частично перекрыт мост на остров Русский - запрещен проезд большегрузного транспорта, рейсовых автобусов. Пассажиров высаживают, транспортные средства разворачивают.

Прохожих сдувает мощным ветром. Отменены региональные авиарейсы. На море - шестиметровые волны. Всему виной - циклон, который принёс в край штормовое предупреждение. По словам синоптиков, опасные погодные явления сохранятся трое суток.

На юге страны устраняют последствия непогоды. Тяжести снега не выдерживают деревья - падают во дворах, перегораживая проезд. После сильных осадков, выпавших в столице Кубани, горожане всерьез обеспокоены состоянием дорог. Из-за похолодания дороги превратились в каток, скрытый под снегом.

В преддверии новой рабочей недели в Приволжье - большой субботник. После снежной бури, парализовавшей движение в регионе, на помощь коммунальщикам вышли жители домов. Ограничено движение на нескольких трассах, задерживаются поезда. За минувшие сутки автоинспекторы помогли вызволить почти 900 транспортных средств, застрявших в сугробах. Вслед за метелью -похолодание. До -25.

Столицу посетил северный циклон, принеся осадки, хмурое небо и потепление. Уже во вторник, по прогнозу метеорологов, начнётся небольшая оттепель.

Анастасия Мартынова, "ТВ Центр"

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