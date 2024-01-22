В Царское Село передали образец для реставрации скульптур атлантов

Мастер-модель очень важна

Реставраторы передали в музей-заповедник Царское Село точную копию атланта с фасада Екатерининского дворца. Гипсовая скульптура станет эталоном при реставрации всех 52 фигур, украшающих стены здания.

300-килограммовую скульптуру аккуратно перевозят из мастерской к месту постоянного хранения. Ее создали современные мастера, это так называемый "новодел". Но для музея фигура представляет огромную ценность.

Дело в том, что это точная историческая копия одного из атлантов, которые с 18 века украшают фасады Екатерининского дворца. 52 гипсовые фигуры. Их создал итальянец Иоганн Франц Дункер под руководством самого Франческо Бартоломео Растрелли.

Однако в Великую Отечественную дворец был сильно разрушен, лепнина частично утрачена, какие-то элементы пришлось делать заново. Причем, сравнивать свою работу реставраторам было не с чем. Но несколько лет назад под полом одного из дворцовых помещений обнаружили каменную голову, очень похожую на голову подлинного атланта. Эту находку искусствоведы считают поистине счастливым случаем.

"При расчистке этой головы обнаружили на лице несколько фрагментов позолоты и это окончательно убедило нас в том, что это оригинальная голова, которая была создана при Растрелли, при Елизавете Петровне. Потому что только в это время убранство Екатерининского дворца было вызолочено", - рассказала Наталья Кудрявцева, заместитель директора по реставрации ГМЗ "Царское село".

Со старинного гипсового лица сняли силиконовый слепок, с помощью которого и удалось сделать точную историческую копию, так называемую мастер-модель. Эталон, по которому теперь можно достоверно воссоздать все скульптуры фасада. Несмотря на брутальный внешний вид, эти красавцы очень хрупки. Их склоненные головы и руки - это выступающие детали убранства фасада, над ними ни крыши, ни карнизных свесов.

Царскосельские атланты не защищены от снега и от дождя - создавая эти шедевры из гипса, итальянские скульпторы не учли особенностей петербургской погоды. Их реставрируют почти каждый год, но природа упорно делает свое дело.

Последнее масштабное воссоздание фасадов Екатерининского дворца проводилось всего 8 лет назад. Но если стены все еще небесно-голубые, то скульптуры уже страдают. Внутрь постоянно попадает вода, при заморозках она расширяется и образует трещины. Фигуры периодически латают - по одной-две в сезон. Все 260 лет.

Во время десятков, если не сотен реставраций мастера каждый раз невольно изменяли первоначальный облик атлантов. Так постепенно исчезли характерные первозданные барочные черты: ангельская припухлость щек, выраженная линия скул и томно опущенные ресницы. Дошло до того, что каждая из 52 скульптур сейчас вообще имеет собственное, непохожее на остальных лицо. А должны быть как братья-близнецы, говорят в музее.

"Мастер-модель очень важна тем, что при реставрации этих фигур нам не надо будет снимать форму, искать аналоги для восстановления искажения утрат, мы можем все это понять по мастер-модели. Изготовить сразу необходимую отливку и установить", - пояснила Мария Рядова, главный архитектор ГМЗ "Царское село".

Скульптура, изготовленная по найденному оригиналу, действительно сохранила в себе эталонные черты первого состава атлантов: изящно завитые локоны, точеный нос, вздернутая верхняя губа. В планах музея теперь после серии реставраций вернуть царскосельским атлантам одинаковый первозданный вид.

Анна Морозова, "ТВ Центр"

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