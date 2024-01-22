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Собянин выразил соболезнования семьям погибших при ударе ВСУ по Донецку

09:19
  • понедельник
  • 22 января 2024

По последним данным, погибли 27 человек

Сергей Собянин выразил соболезнования семьям погибших в результате обстрела ВСУ рынка в Донецке. Случившееся он назвал жестоким террористическим актом.

"От всех москвичей, от себя лично выражаю слова соболезнования и поддержки семьям погибших. Сил и скорейшего выздоровления пострадавшим", – написал мэр в своем Telegram-канале.

ВСУ нанесли удар по городскому рынку в Донецке утром 21 января. В результате удара, по последним данным, погибли 27 человек. 22 января объявлено в ДНР днем траура.

Удар ВСУ по Донецку осудил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш. Он напомнил, что атаки против гражданских лиц и гражданской инфраструктуры запрещены по международному гуманитарному праву.

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