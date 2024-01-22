Взрывы повредили завод в подконтрольном Киеву Херсоне

Детали украинские власти не сообщают

Взрывы в подконтрольном Киеву Херсоне повредили инфраструктурный объект. Как заявил глава назначенной киевским режимом глава городской военной администрации Роман Мрочко, есть разрушения на территории завода.

Взрывы гремели в Херсоне минувшим вечером. Утром 22 января украинские СМИ сообщили о новых взрывах в городе, передает ТАСС.

19 января глава областной военной администрации подконтрольной киевскому режиму части Херсонской области Александр Прокудин сообщал о взрывах в Херсоне. По его данным, подконтрольный Киеву Херсон повергся ударам, целью стали объекты критической инфраструктуры.

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