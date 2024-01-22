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Появились первые видеокадры с места авиакатастрофы в Афганистане

11:58
  • понедельник
  • 22 января 2024

Возбуждено уголовное дело

Новые детали крушения частного российского самолёта в горах Афганистана. СМИ опубликовали первые фото и видеокадры с места авиакатастрофы.

В Росавиации сообщили, что выжившие находятся в одном из афганских сёл. Их эвакуируют в Кабул, где окажут медицинскую помощь, после чего доставят в Москву.

Напомним, небольшой бизнес-джет выполнял санитарный рейс из Таиланда в Жуковский с несколькими дозаправками. Он должен был доставить на родину россиянку, которая тяжело заболела в отпуске.

Вечером в субботу самолёт пропал с радаров. Четыре человека выжили, судьба двоих не известна. Следственный комитет возбудил уголовное дело.

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Выжившие в авиакатастрофе в Афганистане
Выжившие в авиакатастрофе в Афганистане
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