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Проект закона о конфискации имущества за фейки об армии внесен в Госдуму

10:13
  • понедельник
  • 22 января 2024

Это инициатива группы депутатов во главе со спикером парламента

Законопроект, предусматривающий возможность конфискации имущества за фейки о российской армии, внесен на рассмотрение в Госдуму. Лишать нажитого непосильным трудом предлагается и за публичные призывы к деятельности, направленной против безопасности государства.

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Текст документа размещен в думской электронной базе. Его подготовила группа депутатов во главе с председателем нижней палаты парламента Вячеславом Володиным.

Законопроект предлагает внести изменения в статью Уголовного кодекса, которая касается конфискации имущества, и расширяет перечень преступлений, по которым она возможна. В этот список предлагается включить такие действия, как публичное распространение заведомо ложной информации об использовании ВС России или об исполнении государственными органами своих полномочий. Также наказание может последовать за публичные призывы к деятельности, направленной против безопасности государства, передает ТАСС.

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