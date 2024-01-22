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ФСБ задержала переводившего деньги ВСУ россиянина

10:52
  • понедельник
  • 22 января 2024

Ему грозит пожизненный срок

Федеральная служба безопасности (ФСБ) России задержала по подозрению в государственной измене жителя Новокузнецка.

По данным ведомства, он переводил личные деньги на нужды украинской армии. Возбуждено уголовное дело, обстоятельства преступления выясняются. Мужчине грозит наказание вплоть до пожизненного заключения.

Ранее сотрудники Федеральной службы безопасности в Белгородской области задержали жителя Украины за контрабанду военной продукции.

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