ФСБ задержала переводившего деньги ВСУ россиянина

Ему грозит пожизненный срок

Федеральная служба безопасности (ФСБ) России задержала по подозрению в государственной измене жителя Новокузнецка.

По данным ведомства, он переводил личные деньги на нужды украинской армии. Возбуждено уголовное дело, обстоятельства преступления выясняются. Мужчине грозит наказание вплоть до пожизненного заключения.

Ранее сотрудники Федеральной службы безопасности в Белгородской области задержали жителя Украины за контрабанду военной продукции.

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