Американские советники представлены во всех ключевых госведомствах

Американские советники представлены во всех ключевых государственных ведомствах Украины. США уверенно усиливают вассальную зависимость Киева от Вашингтона, заявил директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин

По словам Нарышкина, которые приводит пресс-бюро СВР, США действуют по аналогии с политикой англосаксов времен Британской империи. Они направляли в свои колонии "политических агентов" для фактического управления и контроля за деятельностью местных властей.

По данным Нарышкина, во время визита украинского лидера Владимира Зеленского в США в декабре 2023 года американские кураторы настоятельно рекомендовали ему провести кадровые перестановки в органах исполнительной власти Украины. В частности, на пост премьер-министра Вашингтон продвигает посла Украины в США Оксану Маркарову, которая обучалась в Индианском университете в Блумингтоне.

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