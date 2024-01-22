ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

США начали создание новой колониальной администрации Украины

10:44
  • понедельник
  • 22 января 2024

Американские советники представлены во всех ключевых госведомствах

Американские советники представлены во всех ключевых государственных ведомствах Украины. США уверенно усиливают вассальную зависимость Киева от Вашингтона, заявил директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин

В Кремле отреагировали на заявление СВР о смене Зеленского
Глава СВР обвинил Запад в подрывной работе в Африке

По словам Нарышкина, которые приводит пресс-бюро СВР, США действуют по аналогии с политикой англосаксов времен Британской империи. Они направляли в свои колонии "политических агентов" для фактического управления и контроля за деятельностью местных властей.

По данным Нарышкина, во время визита украинского лидера Владимира Зеленского в США в декабре 2023 года американские кураторы настоятельно рекомендовали ему провести кадровые перестановки в органах исполнительной власти Украины. В частности, на пост премьер-министра Вашингтон продвигает посла Украины в США Оксану Маркарову, которая обучалась в Индианском университете в Блумингтоне.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Джо Байден и Владимир Зеленский
Джо Байден и Владимир Зеленский
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2024 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.