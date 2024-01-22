Украинский лидер вынужден плясать под дудку Вашингтона

Компромат, который есть у Вашингтона на Владимира Зеленского, способен уничтожить его как президента. Украинский лидер это знает, он будет и дальше плясать под дудку своих американских хозяев, заявил директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин.

По сведениям Нарышкина, во время визита Зеленского в США в декабре 2023 года американцы потребовали от украинского президента убрать под тем или иным предлогом с руководящих государственных постов лиц, утративших доверие Белого дома. На их место должны быть назначены люди, прошедшие обучение в университетах США и ЕС, сообщает пресс-бюро СВР.

По данным СВР, в черном списке Вашингтона - десятки высокопоставленных украинских чиновников из команды Зеленского. Украинскому лидеру объявлено, что в противном случае Вашингтон предаст гласности "убойное" коррупционное досье в отношении представителей его окружения.

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