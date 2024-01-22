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Вещевой рынок загорелся в Самаре

11:21
  • понедельник
  • 22 января 2024

Над торговыми рядами раздаются взрывы

В Самаре на Кировском рынке случился пожар, площадь возгорания составила одну тысячу квадратных метров.

Вещевой рынок расположен на улице Железной дивизии, 2В. Объявлен второй ранг пожара, к тушению привлечены почти 80 человек и 23 единицы техники, в том числе пожарный поезд со станции "Кинель".

По предварительным данным, погибших и пострадавших нет. В настоящий момент огонь локализован, сообщили в МЧС.

Как сообщает региональный портал 63.ru, над торговыми рядами густой дым, раздаются взрывы. Продавцы пытаются спасти свой товар, на улице сложены горы вещей.

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Пожар на рынке в Самаре
Пожар на рынке в Самаре
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