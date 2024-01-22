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Собянин: Количество проектов комплексного развития территорий в 2023 году возросло до 228

11:31
  • понедельник
  • 22 января 2024

Сейчас в городе около 2,7 тысяч гектаров бывших промзон и неэффективно используемых территорий

Количество проектов комплексного развития территорий в Москве в прошлом году выросло до 228. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин. По его словам, в городе постепенно приводят в порядок бывшие промзоны и другие неэффективно используемые территории. Сейчас в городе таких около 2,7 тысяч гектаров. Благодаря реновации неиспользуемые и фактически заброшенные территории становятся привлекательными для девелоперов и бизнесменов.

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