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Лукашенко заявил о желании поговорить с Путиным тет-а-тет

11:40
  • понедельник
  • 22 января 2024

Стороны обсудят "принципиальные вопросы"

Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал о планах поговорить с российским коллегой Владимиром Путиным.

Белорусский лидер намерен провести переговоры в формате один на один перед заседанием Высшего государственного совета (ВГС) Союзного государства (СГ) и обсудить "принципиальные вопросы", передает ТАСС.

"Мы проведем переговоры в так называемом даже "один на один" формате, а не в узком составе", - сказал Лукашенко на встрече в Минске с госсекретарем СГ Дмитрием Мезенцевым.

Ранее президент Белоруссии Лукашенко заявил о планетарном масштабе уникальности отношений с Москвой, при этом Россия и Белоруссия остаются суверенными государствами.

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