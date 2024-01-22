Волонтеры опубликовали список уничтоженных в Харькове наемников из Франции

В организации признали, что данные нуждаются в уточнении

Список с именами 13 наемников из Франции, ликвидированных ударом ВС России по базе в Харькове, передали журналистам французские волонтеры из организации SOS Donbass. По их данным, возраст граждан Франции, воевавших на стороне ВСУ, от 24 до 49 лет.

Как отметила представитель организации Анна Новикова, представленный список французских наемников неполный. Она подчеркнула, что информация нуждается в уточнении: самые важные детали – такие как воинское звание, жив или погиб - будет распространена позднее, вместе с остальными именами, передает РИА Новости.

18 января посла Франции Пьера Леви вызвали в МИД после удара российских войск по базе наемников в Харькове. Как сообщалось, в результате поражения цели были уничтожены 60 солдат удачи, большинство из них – французы. Послу заявили, что ответственность за гибель граждан Франции лежит на властях в Париже.

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