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Волонтеры опубликовали список уничтоженных в Харькове наемников из Франции

11:45
  • понедельник
  • 22 января 2024

В организации признали, что данные нуждаются в уточнении

Список с именами 13 наемников из Франции, ликвидированных ударом ВС России по базе в Харькове, передали журналистам французские волонтеры из организации SOS Donbass. По их данным, возраст граждан Франции, воевавших на стороне ВСУ, от 24 до 49 лет.

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Как отметила представитель организации Анна Новикова, представленный список французских наемников неполный. Она подчеркнула, что информация нуждается в уточнении: самые важные детали – такие как воинское звание, жив или погиб - будет распространена позднее, вместе с остальными именами, передает РИА Новости.

18 января посла Франции Пьера Леви вызвали в МИД после удара российских войск по базе наемников в Харькове. Как сообщалось, в результате поражения цели были уничтожены 60 солдат удачи, большинство из них – французы. Послу заявили, что ответственность за гибель граждан Франции лежит на властях в Париже.

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