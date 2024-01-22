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Трепова в последнем слове заявила о "чистоте" своей совести перед Богом

12:38
  • понедельник
  • 22 января 2024

Приговор огласят 25 января

Обвиняемая по делу о теракте в Санкт-Петербурге Дарья Трепова (внесена в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга – прим. ред.) выступила в суде с последним словом.
Обвинение запросило для Треповой 28 лет колонии

Девушка отметила, что ей очень больно и стыдно от того, что ее доверчивость и наивность привела к таким катастрофическим последствиям. Трепова попросила прощения у пострадавших, на что получила ответ "Бог простит".

"Я уверена, что перед Богом, по крайней мере, моя совесть чиста", — отметила обвиняемая (цитата по РИА Новости).

Трепова еще раз подчеркнула, что не знала, что в статуэтке есть взрывчатка.

Приговор Дарье Треповой огласят 25 января. Гособвинение запросило для нее 28 лет колонии.

Военкор Владлен Татарский (настоящее имя — Максим Фомин) погиб 2 апреля 2023 года в результате теракта в кафе Санкт-Петербурга, где проходил его творческий вечер. Взрывное устройство, спрятанное в статуэтке, принесла 26-летняя Дарья Трепова.

В ходе расследования было установлено, что покушение организовали украинские спецслужбы. По этому делу разыскивается гражданин Украины Юрий Денисов, который следил за Татарским и позже передал Треповой взрывное устройство, замаскированное под статуэтку.

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