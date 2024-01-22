Йоркширского терьера нашли в отходах на мусорном заводе в Петербурге

Пес жив и выглядел ухоженным

Сотрудники мусороперерабатывающего завода в Петербурге обнаружили в отходах йоркширского терьера.

Пес попал на завод в субботу, 20 января. Собака немолодая, но воспитанная и ухоженная, сообщила компания "Первый Спецтранс" в своем Telegram-канале.

"Это заставляет верить, что в мусорном контейнере пес оказался случайно. Мы ищем старых хозяев", - говорится в сообщении.

В настоящий момент собака живет на заводе, где ему оказывается должный уход. Работники попросили своих подписчиков присматриваться, нет ли в контейнерах тех, кому не надо там быть.

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