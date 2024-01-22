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Зеленский открыл "исторически населенные украинцами" территории России

12:22
  • понедельник
  • 22 января 2024

Украинский лидер таким способом "возвращает историческую правду"

Владимир Зеленский занялся "возвращением правды об историческом прошлом ради украинского будущего". Украинский президент сообщил, что подписал указ, озаглавленный "Об исторически населенных украинцами территориях Российской Федерации".

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Заявление Зеленского приводит издание "Украинская правда". О чем конкретно идет в указе речь, украинский лидер уточнять не стал. Не опубликован документ и на сайте офиса президента Украины.

Украинский лидер в конце 2023 года ввел в действие решение Совета нацбезопасности о новых антироссийских санкциях. В список включили более 180 физических и столько же юридических лиц, напоминает "Лента.ру".

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