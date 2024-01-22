Путин отметил важность государственного подхода в деятельности профсоюзов

Глава государства провел рабочую встречу с председателем ФНПР

Владимир Путин в понедельник провел рабочую встречу с председателем Федерации независимых профсоюзов России - крупнейшим объединением такого рода в нашей стране. В нем состоят свыше 20 миллионов человек.

Михаил Шмаков, который возглавляет организацию уже 30 лет, рассказал президенту о подготовке к съезду ФНПР. Кроме того, собеседники отметили, что интересы государства и трудящихся в целом совпадают. Хотя о деталях споры возникают довольно часто.

"Вы в целом подходите к решению вопросов социального характера с государственных позиций. Конечно, прежде всего исходя из интересов трудящихся, интересы которых вы должны защищать по закону и по смыслу самого существования профсоюзов. Но в целом государственный подход очень важен. Я надеюсь, что так и будет дальше в деятельности профсоюзов", - отметил глава государства.

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