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Собянин рассказал о ходе реконструкции ТЭЦ-23 на востоке Москвы

15:02
  • понедельник
  • 22 января 2024

Она обеспечивает энергией и теплом почти два десятка районов столицы

Метрогородок в ближайшие годы ждут большие перемены. И это не только расселение старых пятиэтажек по программе реновации. Но и модернизация местной ТЭЦ. А также реабилитация уникальной природной территории "Лосиный остров". О том, как будет меняться этот район Москвы, сегодня жителям рассказал мэр города Сергей Собянин.

Чтобы в каждой московской квартире доме были свет, тепло, горячая вода, работает огромное количество специалистов Комплекса городского хозяйства. Один из крупнейших объектов в энергетическом хозяйстве Москвы - ТЭЦ- 23. Она обеспечивает электроэнергией и теплом почти два десятка районов столицы, а также МЦК, метрополитен и соцобъекты.

За летний сезон - а это традиционно самый насыщенный период всех преобразований на каждой ТЭЦ - сделано много. Взят курс на модернизацию: заменены трансформаторы, выполнена 100-процентная реконструкция подземных трубопроводов тепловой сети.

"Станция работает с полным составом оборудования, кроме ТГ-4, находящейся на реконструкции. Замечаний по оборудованию и по функционалу нет", - отметил Булат Мансуров, начальник смены электростанции.

Обновление всех узлов и оборудования на ТЭЦ-23 ощутимо улучшит экологическую обстановку. Ведь главным топливом здесь служит природный газ. Поскольку станция находится вблизи жилых массивов и национального парка "Лосиный остров", особое внимание уделяется снижению воздействия на окружающую среду.

"Несмотря на потепление климата, которое нам обещали, мы, порой, находимся в экстремальных условиях, где нужна надёжность энергетической системы. За последние годы здесь была проведена большая модернизация: установлены 8 новых турбин. Практически в 8 раз сократились вредные выбросы в атмосферу. Но понятно, что эта работа должна продолжаться в постоянном режиме, обновляться вся технологическая часть", - сообщил Собянин.

ТЭЦ-23 стала одной из первых станций "Мосэнерго", на которой внедрена автоматическая система непрерывного контроля и учёта выбросов в атмосферу. Но этом преобразования в районе Метрогородок не закончатся. Скоро начнётся строительство новой школы и не только. Промзоны канут в Лету, на их месте появятся новые рабочие места.

Не обойдут стороной и уникальную природную территорию - гордость района. Таким видом из окна можно любоваться круглые сутки. Макушки деревьев уходят вдаль, извилистые дорожки - как в сказке. Жить рядом с парком - настоящий подарок. Если ещё и панорамный вид на национальный парк "Лосиный остров" - подарок вдвойне.

Многоэтажный красавец - дом, построенный по современному проекту. Осталось только вещи перевезти. В программу реновации попали 75 домов района. Переселение в комфортное жилье коснётся почти половины всех жителей Метрогородка.

Индивидуальный проект. Современные строительные технологии. Московский стандарт отделки. По стилю и функциональности новостройка не уступает престижным жилым комплексам столицы. Переменная этажность, подземный паркинг, безбарьерная среда. В этом доме получили квартиры 855 семей. Или 16 тысяч москвичей. Для удобства жильцов, на первых этажах предусмотрены кафе и магазины.

Анастасия Мартынова, "ТВ Центр"

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Здание построенное по программе реновации
Здание построенное по программе реновации
Здание построенное по программе реновации
Здание построенное по программе реновации
Здание построенное по программе реновации
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