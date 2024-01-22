В МГУ им. Ломоносова прошел день открытых дверей

Абитуриенты заглянули в научные лаборатории

Всё самое интересное и важное о главном вузе страны. В МГУ имени Ломоносова прошёл день открытых дверей. Абитуриенты прошлись по учебным корпусам, заглянули в научные лаборатории, поговорили со студентами и познакомились с ведущими преподавателями.

С самого порога работы студентов МГУ во всей красе. Эту собаку создали на факультете механики.

"Сделана специально для студентов, чтобы они могли поставить этого робота на стол и отрабатывать на нем какие-то свои алгоритмы", - рассказала Александра Фомина, представитель факультета механики МГУ.

Про учебу на факультетах рассказывают сами студенты. "Ты можешь выбрать любое направление развития. На первых курсах можешь заняться научной работой", - говорит Василиса, студентка 4 курса факультета фундаментальной медицины, направление "Лечебное дело".

Учиться в условиях, где рождается наука, это уже залог успеха, считают и студенты, и абитуриенты. Выбрать есть из чего - 42 факультета. И учебные программы идут в ногу со временем. Теперь и в МГУ есть так называемые передовые инженерные школы.

"Московский университет будет готовить инженеров по фундаментальным наукам. Это биоинженерия, биоинформатика, создание современных лекарств. Нам удалось выиграть грант большой. Это, конечно, сильный шаг, изменение такое существенное в университетском классическом образовании", - отметил Виктор Садовничий, ректор МГУ им. М.В. Ломоносова.

Неизменно высокий конкурс на факультете журналистики. Интерес молодежи к нему не ослабел.

"Мы открыли направление подготовки - медиакоммуникации. Это вот как раз для тех, кто хочет уйти сразу в цифровую среду. Можно сказать, это наш ответ блогерству. Это наше предложение блогерам стать профессионалами", - заявила Елена Вартанова, декан факультета журналистики МГУ им. М.В. Ломоносова.

По традиции день открытых дверей МГУ из главного здания переходит на факультеты. На химическом абитуриентам показывают лаборатории. Например, в этой разрабатываются новые лекарства. Вместе с биологами химики выбирают болезнь и ищут, чем ее можно победить.

"Мы сфокусированы на разработке противораковых препаратов, поскольку видов рака бывает огромное количество. Соответственно, нет универсального лекарства", - говорит Елена Барская, младший научный сотрудник лаборатории биологически активных органических соединений кафедры органической химии факультета химии МГУ им. М.В. Ломоносова.

"Химфак сейчас располагает очень современным оборудованием, на котором можно делать не просто исследования, а самые передовые, мирового уровня исследования", - сообщил Степан Калмыков, научный руководитель химического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова.

Заманчивые предложения на всех факультетах. Остается только поступить. В МГУ из года в год конкурс серьезный. В среднем 18 человек на место. Но все мечты при желании могут стать реальностью. И судьба Михаила Ломоносова, чьим именем назван первый российский университет, явное тому подтверждение.

Екатерина Гоголева, "ТВ Центр"

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