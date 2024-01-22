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Серьезное ДТП произошло на юго-востоке Москвы

15:10
  • понедельник
  • 22 января 2024

Есть пострадавшие

Один человек погиб, ещё двое пострадали в результате ДТП на юго-востоке Москвы. Автомобиль сбил пешехода. И врезался в мачту городского освещения.

Всё произошло накануне поздно вечером. В районе дома 10 на Перовском шоссе. Рядом находится остановка общественного транспорта. Пока непонятно, то ли занесло машину. То ли человек на остановке внезапно решил перебежать дорогу. Очевидцы обсуждают разные версии.

Двое пострадавших сейчас в реанимации. Серьёзные повреждения получила и машина. С места ДТП ее увез эвакуатор.

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