В Мытищах около 20 человек прокатились по дороге, прицепившись к внедорожнику

Они забыли о безопасности

В подмосковных Мытищах почти 20 человек прицепились к внедорожнику. И "с ветерком" прокатились по проезжей части. Видео попало в интернет. И им заинтересовались в полиции. Кем оказались водитель и участники заезда?

Жители подмосковных Поведников и не подозревали, что утро может быть таким веселым. Порадовать их решили местные экстремалы, которые прицепили 20 ватрушек к внедорожнику и решили покататься по проезжей части. Только они совсем забыли о безопасности собственной и окружающих. Сначала гонки начались на безлюдной улице, а затем продолжились на оживленной дороге.

Судя по всему, среди любителей необычных зимних забав были начинающие блогеры. Их аудитория еще не слишком велика. И лучший способ увеличить количество подписчиков в социальных сетях - снять яркое и провокационное видео, которое точно посмотрели миллионы, но не всем оно пришлось по душе.

До сих пор не все участники осознали, к каким последствиям могла привести такая забава. Некоторые воспринимают произошедшее как безобидную шалость.

Экстремалы из подмосковных Поведников далеко не первые в России, кому пришла идея в голову привязать себя к автомобилю и покататься по заснеженной дороге. В сети периодически появляются видео, в которых молодые люди рискуют жизнью ради адреналина и популярности. Одно из таких было недавно снято на Кубани. Гонщиков оштрафовали всего на тысячу рублей.

Юристы уверены, что необходимо ужесточить наказание за подобные игры на дорогах, которые опасны не только для тех, кто в них участвует, но и для окружающих.

Андрей Петренко, "ТВ Центр"

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