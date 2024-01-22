В Кремле удар по Донецку назвали чудовищным актом терроризма

О ситуации докладывают Путину

Обстрел торговых рядов в Донецке 21 января со стороны ВСУ – это чудовищный акт терроризма. Киев использует тяжелые вооружения, нанося неизбирательные уары, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Песков отметил, что российский лидер получил все доклады об ударе Вооруженных сил Украины по Донецку. Представитель Кремля подчеркнул, что местные власти принимают все необходимые меры., так что специального заявления Кремля на этот счет не планируется.

По словам Пескова, Путин дал необходимые поручения. Специального заявления Кремля по этому поводу не планируется, приводит слова пресс-секретаря президента ТАСС.

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