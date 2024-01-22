В Кремле оценили слова Трампа о намерении добиться мира на Украине

Экс-президент заявил о возможности завершить конфликт за сутки

В Кремле не понимают, как предвыборные обещания экс-президента США Дональда Трампа по скорому урегулированию конфликта вокруг Украины могут быть реализованы.

Никаких контактов российских дипломатов с американским политиком по украинскому конфликту не было, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Нет, у нас нет понимания, как это может быть осуществимо, никаких контактов на этот счет не было", - сообщил он (цитата по РИА Новости).

Ранее Трамп заявил, что в случае победы на президентских выборах в США способен решить украинский кризис в течение 24 часов. Он отметил, что хорошо ладит с российским президентом Владимиром Путиным.

Выборы президента США пройдут 5 ноября 2024 года. Свои предвыборные кампании запустили действующий президент страны Джо Байден, экс-президент Дональд Трамп. Из президентской гонки выбыли губернатор Флориды республиканец Рон Десантис и бизнесмен Вивек Рамасвами. Они сняли свои кандидатуры в пользу Трампа. 10 января отказался от борьбы бывший губернатор штата Нью-Джерси Крис Кристи.

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