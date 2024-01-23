Гороскоп на сегодня, 23 января, для всех знаков зодиака

Пора включаться в работу

Овны

Покой вам только снится, впрочем, не только вам. Жизнь многих знаков Зодиака пришла в движение. Что касается вас - сейчас продуктивное время в карьере и учебе.

Тельцы

Ваша главная планета Венера сегодня переместилась в Козерог - знак амбициозный, готовый на все ради успеха. Хотите чего-либо достичь - тогда закатывайте рукава!

Близнецы

Возможно, вы были не готовы после каникул так резко взяться за дела. Что поделать, звезды не спрашивают у нас советов и гнут свою линию: пора включаться в процессы!

Раки

Планета любви Венера сегодня переходит в противоположный знак - Козерог. Личная жизнь засияет новыми красками, появятся новые предложения и сердечные интересы.

Львы

Вы только выглядите баловнями судьбы, но на самом деле вы труженики и молодцы. Продолжайте в том же духе: сейчас с помощью Венеры возможно легко преуспеть в делах.

Девы

Венера в родственном для вас знаке Козерог - приятное, радостное время. В ближайшие три недели вы будете успешно заниматься творчеством, детьми, своей внешностью.

Весы

Домашние дела на короткое время заставят вас покупать кастрюли, розетки и обои вместо билетов в театр. За три недели вы преобразите свой дом и скажете Венере спасибо.

Скорпионы

Вы погрузитесь в бумажную работу, поедете в командировки, займетесь посылками или логистикой. Так что к 16 февраля вы станете гораздо легче на подъем.

Стрельцы

Венера входит в соседний знак - Козерог, который отвечает за ваши деньги. Отличное время для того, чтобы зарабатывать - ищите способы, они буквально на поверхности.

Козероги

Венера переехала в ваш знак, где пробудет до 16 февраля. Используйте это время для себя любимых: займитесь своей внешностью, гардеробом, имиджем, здоровьем.

Водолеи

В ближайшие три недели самым интересным человеком для вас будете вы сами. Это время уединения, самопознания, глубокой работы с психологом или с самим собой.

Рыбы

Ваша главная планета Венера перешла в Козерог, меняя атмосферу на более камерную. Старайтесь больше времени проводить в тишине, она будет для вас целебной.

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