Блиновской предъявили обвинение по двум новым эпизодам

Следователи просят суд изменить меру пресечения

Следствие установило причастность блогера Елены Блиновской еще к двум эпизодам совершения преступлений.

Ей предъявили обвинение в неправомерном обороте средств платежей, сообщили ТАСС в пресс-службе ГСУ СК по Москве. В ходе предварительного следствия удалось выяснить, что Блиновская неправомерно использовала электронные ключи юридических лиц для переводов денежных средств с расчетных счетов.

Также следователи обратились в суд с просьбой заменить Блиновской меру пресечения с домашнего ареста на заключение под стражу в связи с "неоднократными нарушениями".

Весной 2023 года на Елену Блиновскую завели дело по двум статьям – "Уклонение от уплаты налогов" и "Легализация денежных средств". По версии следствия, в период с 2019 по 2021 год блогер отказалась от уплаты налогов в пользу государства на общую сумму более 918 миллионов рублей.

Ранее блогер подала иск к инспекции ФНС с требованием признать незаконным решение налогового органа о привлечении ее к ответственности за часть правонарушений. На сегодняшний день сумма долга Блиновской перед налоговой составляет 907 миллионов рублей.

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