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Выживших в крушении самолета россиян госпитализировали в Кабуле

14:03
  • понедельник
  • 22 января 2024

Тела двоих погибших пока не привезли

Четверо россиян, выжившие в крушении самолета в Афганистане, доставлены в Кабул. Они проходят обследование в военно-медицинском госпитале, решается вопрос об их отправке бортами МЧС в Россию.

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Как сообщает РИА Новости со ссылкой на осведомленный источник, тела двоих погибших граждан России пока не привезли. Предполагают, что их доставят в Кабул через один-два дня.

Самолет Falcon 10 выполнял чартерный санитарный рейс из индийской Гаи через Ташкент в подмосковный Жуковский. По данным ассоциации туроператоров России, на нем летели в качестве пассажиров семейная пара из Волгодонска Анна и Анатолий Евсюковы.

Ранее стало известно, что наземная поисково-спасательная служба нашла разбившийся самолет. Четыре члена экипажа выжили, двое пассажиров погибли. СК возбудил уголовное дело в связи с крушением в Афганистане самолета с гражданами России на борту, передает РИА Новости.

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