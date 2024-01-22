Минпромторг обнаружил странный момент со сгоревшим складом Wildberries

Правила могут ужесточить

Минпромторг назвал странным факт работы сгоревшего склада Wildberries в Шушарах

"То, что мы знаем про этот центр Wildberries, - странно, что он работал, но еще, я так понимаю, не был принят и не прошел все необходимые процедуры. Думаю, по этому поводу будет отдельное разбирательство", - заявил статс-секретарь - замглавы Минпромторга Виктор Евтухов (цитата по ТАСС).

Требования к размещению и работе объектов, подобных складу Wildberries, могут быть ужесточены, добавил он.

Пожар на складе Wildberries в Шушарах произошел в субботу, 13 января. Площадь возгорания составила 70 тысяч квадратных метров. Погибших и пострадавших нет. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье "злоупотребление полномочиями".

Позже выяснилось, что склад Wildberries в Шушарах получил заключение о соответствии требованиям безопасности в 2022 году, но компания не обращалась за разрешением на ввод складского комплекса в эксплуатацию. 18 января в центральный офис маркетплейса Wildberries в Москве пришли правоохранительные органы.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"