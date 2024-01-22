Вскрылись миллиардные долги ЕС из-за поставок оружия Украине

Сумма всплыла в документе о создании нового фонда помощи Киеву

Долгов на семь миллиардов евро накопил Европейский союз перед странами-членами за поставки оружия Киеву. Сумма всплыла в документе Европейской службы внешних связей, посвященном созданию нового фонда помощи Украине.

Как сообщает испанская El Pais со ссылкой на высокопоставленного европейского чиновника, задержки с возвратом средств государствам-членам могут помешать поставкам. Кроме того, утверждают евродипломаты, задолженность усугубляет трудности оборонной промышленности по поддержанию темпов производства.

Что касается нового Фонда помощи Украине, то поставки Киеву запланированы на пять миллиардов евро в год. Допускается и дальнейшее увеличение спецфонда, в зависимости от потребностей Киева.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"