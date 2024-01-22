Около 100 км дорог построят в Москве в течение года

Завершится реконструкция развязок

В течение 2024 года в Москве построят около 100 километров дорог и более 30 транспортных сооружений – мостов, эстакад, тоннелей.

Об этом заявил заммэра столицы Андрей Бочкарев в рамках международной выставки-форума "Россия" на ВДНХ. Также ожидается строительство 16 внеуличных пешеходных переходов.

По словам Бочкарева, в этом году предполагается завершить строительство участка Московского скоростного диаметра (МСД) за пределами МКАД. Он соединится с участком "Солнцево – Бутово – Варшавское шоссе". Будет достроена Южная рокада и завершена реконструкция развязок с МКАД

С 2011 года в Москве практически на четверть выросла протяженность дорожной сети (на 24%), напомнил заммэра. Всего было построено 1360 километров дорог и 429 искусственных сооружений.

Ранее Бочкарев рассказал о завершении первого этапа программы реновации в 41 районе Москвы, в них распложены 304 расселяемых дома.

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