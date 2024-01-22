Их осталось двое: что происходит вокруг президентских выборов в США

Байден стремительно теряет поддержку населения

Список кандидатов в президенты США от Республиканской партии стремительно редеет. За два дня до важных праймериз в штаты Нью-Гэмпшир из гонки выбыл один из главных конкурентов Трампа - губернатор Флориды Рон Десантис.

"Сегодня я приостанавливаю свою кампанию. Трамп превосходит нынешнего президента Джо Байдена, это очевидно. Я выражаю ему свою поддержку, потому что мы не можем вернуться к старой республиканской гвардии былых лет", - сказал он.

Причиной стало, как пояснил сам Десантис, отсутствие четкого пути к победе. Потому и решил примкнуть к республиканскому большинству. Впрочем, как сообщает агентство Bloomberg, все гораздо проще. Самоотвод Десантис взял исключительно для того, чтобы избежать в ближайших праймериз в Нью-Гэмпшире позорного финиша на третьем месте. Догнать главных конкурентов нереально. Вот и пришлось срочно менять стратегию, дабы сохранить хоть какое-то реноме.

Дональд Трамп в свойственной себе манере уже назвал поддержку экс-соперника "большой честью" и пообещал исключить из лексикона прозвище "ханжа", которым он наделил губернатора Флориды.

Их осталось двое. Помимо Трампа в предвыборной гонке от Республиканской партии участвует бывший постпред ООН и губернатор Южной Каролины Никки Хейли. А если учитывать, что над экс-президентом все еще маячит перспектива недопуска к голосованию, эксперты уже заикнулись, что госпожа Хейли в таком случае станет главным бенефициаром самоотвода Десантиса. У нее по опросам довольно неплохая поддержка республиканского населения - почти 40%. Хоть до Трампа с его 50% далековато, однако снимать свою кандидатуру в его пользу политик не намерена.

"Большинство американцев не одобряют обе кандидатуры: ни Трампа, ни Байдена. Вы только задумайтесь: мы действительно хотим иметь двух восьмидесятилетних кандидатов в президенты? Нам необходим тест на когнитивные способности. Вчера Трамп в своей речи запутался. Боюсь, что мы не можем допустить, чтобы эту должность занимал кто-то, в чьем психическом здоровье мы сомневаемся", - заявила Хейли.

Сам Трамп на упреки ответил со сцены своего предвыборного митинга в Рочестере. Заявил, что неоднократно проходил все необходимые тесты и результат всегда был отличным. Купаясь в овациях, назвал соперницу "пробайденовским" кандидатом и заявил, что половина голосовавших за нее в Айове намерены в будущем поддержать на выборах демократов. Помимо прочего, по мнению Трампа, Никки Хейли больше внимания уделяет внешней политике, хотя в самих Штатах проблем хватает.

"Как только я в качестве вашего 47-го президента подниму руку с Библии, я закрою южную границу и остановлю вторжение миллионов людей, а затем мы начнем энергетическую революцию", - сообщил Трамп.

Держится он, как всегда, уверенно. И это неспроста. Поступает все больше информации о том, что судебное дело против экс-президента США по вмешательству в 2020 году в выборы в штате Джорджия разваливается. Виной всему личная жизнь окружного прокурора Фани Уильямс. Как сообщает New York Post, женщина якобы назначила на должность главного обвинителя своего любовника. Опыта в громких делах он не имел, зато получал гораздо большую зарплату, нежели остальные участники процесса.

Мало кто сомневается в том, что Трамп действительно одержит победу в предстоящих 23 января праймериз. Эксперты полагают: если экс-президента все же допустят до основных выборов, в этот раз он с легкостью сможет победить Джо Байдена, который с каждым днем теряет поддержку населения.

Александра Сергомасова, "ТВ Центр"

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