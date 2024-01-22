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ВС России отбили шесть атак ВСУ на донецком направлении

15:03
  • понедельник
  • 22 января 2024

Подбито 10 танков

Шесть атак штурмовых групп 22-й механизированной бригады ВСУ отразили подразделения "Южной" группировки войск в районе Клещеевки в ДНР. Кроме того, на донецком направлении ударами артиллерии поражена живая сила и техника 22-й и 92-й украинских механизированных бригад, сообщили в Минобороны России.

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Потери противника в результате боев на донецком направлении составили до 320 военнослужащих убитыми и ранеными. Подбито десять танков, в том числе один "Leopard 2А5". Уничтожены две боевые машины пехоты, шесть боевых бронированных машин и зенитный ракетный комплекс "Стрела-10".

Российская противовоздушная оборона сбила самолет Су-25 воздушных сил Украины в районе Ивановки Харьковской области. За сутки ПВО перехватила шесть крылатых ракет "Storm Shadow" и пять реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS.

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