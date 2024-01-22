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Медведев: Малороссия - это часть России

15:23
  • понедельник
  • 22 января 2024

Политик прокомментировал указ Зеленского

Украинцы – это русские, а Малороссия – это часть России. Такое заявление в понедельник, 22 января, сделал заместитель председателя российского Совбеза Дмитрий Медведев.
Зеленский открыл "исторически населенные украинцами" территории России

В своем Telegram-канале политик прокомментировал решение украинского лидера Владимира Зеленского подписать указ "Об исторически населенных украинцами территориях Российской Федерации". По словам Медведева, это "незатейливый пропагандистский ход, вызванный провалом на фронте".

Дмитрий Медведев предложил "главному "украинцу", как он охарактеризовал Зеленского, "завязывать", поскольку в противном случае "так он скоро Канаду присоединит…".

Экс-сотрудник ЦРУ Ларри Джонсон предупредил, что Украина потеряет Одессу и Харьков еще до завершения российской спецоперации. По его словам, Запад все чаще дает понять украинскому лидеру Владимиру Зеленскому, что для урегулирования конфликта ему придется забыть о Крыме и Донбассе, а также, вероятно, потерять Одессу и Харьков.

21 января армия России в результате успешных активных действий западной группировки войск освободила населенный пункт Крахмальное в Харьковской области. Всего в Харьковской области Россия контролирует уже 35 населенных пунктов. 

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