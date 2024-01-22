ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Владимир Путин примет участие в работе форума "Родные - Любимые"

15:43
  • понедельник
  • 22 января 2024

В нем участвуют более 1000 человек

Президент России Владимир Путин во вторник, 23 января ,примет участие в работе форума "Родные – Любимые", в рамках которого состоится церемония старта Года семьи в России.
Путин встретил Рождество с семьями военных, погибших на спецоперации

Как рассказали в пресс-службе Кремля, в форуме участвуют более 1000 человек, в их числе — семейные династии из каждого региона страны, многодетные, молодые и приемные семьи, семьи героев России и ветеранов спецоперации.

Глава государства также проведет встречу с участниками и победителями всероссийских семейных конкурсов "Семья года" и "Это у нас семейное".

Поздравляя граждан с наступившим 2024-м годом, президент напомнил, что он объявлен в России Годом семьи и пожелал всем российским семьям в новом году всего самого доброго, подчеркнув, что в мире нет силы, которая способна нас разобщить.

Российский лидер подчеркивал, что еще химик Дмитрий Менделеев сформулировал главную национальную идею страны — это приумножение народа России. Пока на Западе неприкрыто уничтожаются фундаментальные семейные ценности, Россия выбирает другой путь, подчеркнул Путин.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Главное сегодня
Владимир Путин
Владимир Путин
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2024 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.