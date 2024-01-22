Владимир Путин примет участие в работе форума "Родные - Любимые"

В нем участвуют более 1000 человек

Президент России Владимир Путин во вторник, 23 января ,примет участие в работе форума "Родные – Любимые", в рамках которого состоится церемония старта Года семьи в России.

Как рассказали в пресс-службе Кремля, в форуме участвуют более 1000 человек, в их числе — семейные династии из каждого региона страны, многодетные, молодые и приемные семьи, семьи героев России и ветеранов спецоперации.

Глава государства также проведет встречу с участниками и победителями всероссийских семейных конкурсов "Семья года" и "Это у нас семейное".

Поздравляя граждан с наступившим 2024-м годом, президент напомнил, что он объявлен в России Годом семьи и пожелал всем российским семьям в новом году всего самого доброго, подчеркнув, что в мире нет силы, которая способна нас разобщить.

Российский лидер подчеркивал, что еще химик Дмитрий Менделеев сформулировал главную национальную идею страны — это приумножение народа России. Пока на Западе неприкрыто уничтожаются фундаментальные семейные ценности, Россия выбирает другой путь, подчеркнул Путин.

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