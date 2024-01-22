Австралийца с часами за 8 миллионов рублей задержали в Домодедово

Пассажир прибыл в Москву из Дубая

Австралийцу, прилетевшему в Москву из Дубая, пришлось задержаться на таможне аэропорта Домодедово. Пассажир пытался пройти "зеленым" коридором с незадекларированными швейцарскими часами Audemars Piguet, которые стоят свыше 8 миллионов рублей.

Как заявили в пресс-службе Федеральной таможенной службы, объем неуплаченных таможенных платежей превысил два миллиона рублей. 37-летний гражданин Австралии сам предъявил часы, сняв их с руки, и пояснил, что не знал о необходимости декларирования дорогостоящего изделия.

Эксперты установи часы относятся к последнему обновлению коллекции Royal Oak. Корпус - из розового золота 750-й пробы, ремешок – из кожи аллигатора в тон к циферблату. Стекло с лицевой и оборотной стороны – из сапфира, на черном циферблате с узором Grande Tapisserie расположены стрелки из розового золота с осажденным люминесцентным покрытием, передает РИА Новости.

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