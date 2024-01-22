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Бочкарев рассказал о развитии инфраструктуры городского вокзала "Лианозово"

15:47
  • понедельник
  • 22 января 2024

Проводится благоустройство и реконструкция улично-дорожной сети

Заместитель мэра Москвы Андрей Бочкарев сообщил, что в рамках работ по благоустройству территории у крупного городского вокзала "Лианозово", который связывает станцию "Лианозово" Люблинско-Дмитровской линии метро с одноименной станцией МЦД-1 и наземным городским пассажирским транспортом, запланировано строительство отстойно-разворотной площадки для наземного городского пассажирского транспорта общей площадью более 4 тысяч квадратных метров и здания для обслуживающего персонала.

"В единовременном отстое на площадке сможет находиться 19 единиц наземного городского транспорта. На ней предусмотрена возможность заряжать электробусы. Для этого будет размещено 13 мощных зарядных устройств", - уточнил Бочкарев.

В свою очередь, генеральный директор АО "Мосинжпроект" (генеральный проектировщик и генеральный подрядчик строительства новых линий и станций столичного метро) Юрий Кравцов уточнил, что проводится также благоустройство и реконструкция улично-дорожной сети. Работы организованы так, чтобы не нарушать комфорт граждан.

Станция метро "Лианозово" входит вместе со станциями "Яхромская" и "Физтех" в состав нового участка Люблинско-Дмитровской линии. Участок открыли осенью 2023 года.

Ранее Бочкарев рассказал, что в течение 2024 года в Москве построят около 100 километров дорог и более 30 транспортных сооружений - мостов, эстакад, тоннелей. Также ожидается строительство 16 внеуличных пешеходных переходов.

До этого стало известно, что в электродепо "Столбово" приступили к устройству смотровых канав отстойно-ремонтного корпуса. Электродепо будет обслуживать составы Троицкой и Сокольнической линий метро. Для этого построят 33 канавы.

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Станция метро "Лианозово"
Станция метро "Лианозово"
Станция "Лианозово"
Станция "Лианозово"
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