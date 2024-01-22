СКР попросил отправить Блиновскую в СИЗО за вечеринку

Она неоднократно нарушала условия домашнего ареста

"Королеву марафонов" Елену Блиновскую, обвиняемую в особо крупном уклонении от уплаты налогов, просят отправить под арест из-за систематических нарушений правил домашнего ареста.

Как рассказали представители Следственного комитета, Блиновская устроила новогоднюю вечеринку, которую посетили больше 15 человек, в том числе важный свидетель, с которым обвиняемой общаться запрещено судом.

В связи с этим обвинение просит суд ужесточить Блиновской меру пресечения, заменив домашний арест реальным до 24 апреля, сообщает ТАСС.

Ранее следствие установило причастность блогера Елены Блиновской еще к двум эпизодам совершения преступлений — ей предъявили обвинение в неправомерном обороте средств платежей.

Тем временем коллеги Блиновской, блогеры Валерия и Артем Чекалины, выплатили долг по налогам в 504 миллиона рублей. В связи с этим уголовное преследование по факту уклонения от уплаты налогов прекращено, однако продолжается расследование легализации Чекалиными имущества, полученного преступным путем.

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