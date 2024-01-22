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Венгрия отказалась финансировать поставки оружия Украине из Фонда мира ЕС

16:18
  • понедельник
  • 22 января 2024

Будапешт пообещал не мешать другим членам ЕС

Венгрия не примет участие в финансировании поставок Украине вооружений и военной техники из Фонда мира Евросоюза. Такое заявление сделал в понедельник, 22 января, венгерский министр иностранных дел Петер Сийярто.
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Политик подчеркнул, что, несмотря на собственный отказ от участия, Будапешт не может препятствовать другим европейским государствам в финансировании таких поставок.

Сиярто напомнил, что "Венгрия до этого не посылала оружие и после этого не будет", при этом венгерская сторона не собирается принимать участие "ни в каком решении и процессе, которое приведет к увеличению поставок оружия Украине", сообщает РИА Новости.

Ранее сообщалось, что Европейский союз накопил перед странами-членами за поставки оружия Киеву долги на сумму 7,16 миллиарда евро. Задержки с возвратом средств государствам-членам могут помешать будущим поставкам.

На этом фоне пять крупнейших фракций Европарламента предлагают лишить Венгрию права голоса за ее особую позицию по вопросу о выделении денег Украине. Позицию главы венгерского кабмина Виктора Орбана поддержал его словацкий коллега Роберт Фицо.

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