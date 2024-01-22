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Пожар на терминале "Новатэка" в Усть-Луге полностью потушили

16:37
  • понедельник
  • 22 января 2024

Работы по тушению завершены

Пожар в терминале "Новатэка" в порту Усть-Луга в Ленинградской области ликвидирован. Об этом в понедельник, 22 января, рассказал глава администрации Кингисеппского района Юрий Запалатский.
Владельцы терминала в Усть-Луге назвали причину сильного пожара

Как написал чиновник в своем Telegram-канале, работы по тушению пожара на терминале уже завершены.

Ранее в компании "Новатэк" назвали внешнее воздействие причиной пожара в Усть-Луге. Сотрудников терминала оперативно эвакуировали, пострадавших нет.

При этом на объектах критической инфраструктуры Ленинградской области был введен режим повышенной готовности.

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