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Французские фермеры вышли на масштабную акцию протеста

18:02
  • понедельник
  • 22 января 2024

Аграрии осуждают политику правительства в сфере сельского хозяйства

На юге Франции сразу несколько автотрасс заблокированы сельскохозяйственной техникой, а также засыпаны щебнем и землей - это местные фермеры проводят масштабную акцию протеста. Она обещает затянуться на всю неделю.

Аграрии требуют признания важности их профессии и осуждают политику правительства в сфере сельского хозяйства, которая делает их неконкурентоспособными. В частности, выступают против импорта продукции и повышения стоимости дизельного топлива. В знак протеста фермеры перекрывают дороги и вываливают мусор и навоз рядом с административными зданиями.

Похожая ситуация - и в соседней Германии. Там к бастующим аграриям присоединяются все больше представителей других отраслей. Новую акцию протеста уже анонсировали железнодорожники. Забастовку планируют начать рано утром в среду и завершить только в следующий понедельник.

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