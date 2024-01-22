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Собянин сообщил, какие перемены ждут столичный район Метрогородок

16:31
  • понедельник
  • 22 января 2024

Отремонтирован центр содействия семейному воспитанию "Маяк", благоустроена улица Николая Химушина

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал в Telegram, что район Метрогородок ждут большие перемены в ближайшие годы.

В настоящее время 855 семей переезжают в построенный по программе реновации жилой комплекс на Открытом шоссе. Всего же новые квартиры в Метрогородке получат 16,3 тысячи человек, это более 40% жителей района.

Кроме того, по словам мэра, на ТЭЦ-23 идет замена оборудования и модернизация производственных мощностей.

"Установлено восемь новых турбин, почти в восемь раз сократились выбросы вредных веществ в атмосферу. Это одна из первых станций "Мосэнерго", где внедрили автоматическую систему непрерывного контроля и учета выбросов", - уточнил глава города.

Масштабные работы ведутся и по программе "Мой район". Уже отремонтирован центр содействия семейному воспитанию "Маяк", благоустроена улица Николая Химушина, обновляется третий филиал консультативно-диагностического центра №2.

В планах - строительство школы и других социальных объектов.

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