Это подтвердила его реакция на гибель французских наемников

Реакция французского министра иностранных дел Стефана Сежурне на гибель наемников из Франции в Харькове показывает его непрофессионализм и равнодушие к согражданам. Такое заявление сделала в понедельник, 22 января, официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Как написала Захарова в своем Telegram-канале, "профессиональный министр, да и просто неравнодушный человек не стал бы придумывать ничего про "манипуляции России" и отрицать реальность".

Спикер МИД России напомнила о появлении в открытом доступе списка погибших французских наемников и поинтересовалась, собирается ли ведомство Сежурне заявить, что "не хочет быть вовлеченным в судьбу французов".

Ранее МИД России предъявил послу Франции Пьеру Леви факты все большей вовлеченности Парижа в конфликт вокруг Украины. Дипломату указали, что гибель его соотечественников лежит на совести официального Парижа, поскольку Запад, в том числе и Франция, ведут "войну по доверенности".

Спикер Кремля Дмитрий Песков уточнял, что Россия и Франция не обсуждают на высшем уровне появление французских наемников среди украинских военнослужащих и боевиков — обсуждение этого вопроса ведется на уровне дипломатов.

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