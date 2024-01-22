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Захарова указала на равнодушие главы МИД Франции к согражданам

16:59
  • понедельник
  • 22 января 2024

Это подтвердила его реакция на гибель французских наемников

Реакция французского министра иностранных дел Стефана Сежурне на гибель наемников из Франции в Харькове показывает его непрофессионализм и равнодушие к согражданам. Такое заявление сделала в понедельник, 22 января, официальный представитель МИД России Мария Захарова.
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Как написала Захарова в своем Telegram-канале, "профессиональный министр, да и просто неравнодушный человек не стал бы придумывать ничего про "манипуляции России" и отрицать реальность".

Спикер МИД России напомнила о появлении в открытом доступе списка погибших французских наемников и поинтересовалась, собирается ли ведомство Сежурне заявить, что "не хочет быть вовлеченным в судьбу французов".

Ранее МИД России предъявил послу Франции Пьеру Леви факты все большей вовлеченности Парижа в конфликт вокруг Украины. Дипломату указали, что гибель его соотечественников лежит на совести официального Парижа, поскольку Запад, в том числе и Франция, ведут "войну по доверенности".

Спикер Кремля Дмитрий Песков уточнял, что Россия и Франция не обсуждают на высшем уровне появление французских наемников среди украинских военнослужащих и боевиков — обсуждение этого вопроса ведется на уровне дипломатов.

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