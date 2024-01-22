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Венгрия раскрыла детали работы над новым пакетом санкций ЕС

17:28
  • понедельник
  • 22 января 2024

Глава венгерского МИД отметил, что это лишь видимость деятельности

В очередной, 13-й по счету, пакет антироссийских санкций Евросоюза предлагали включить запрет на экспорт в Россию средств и деталей, которые можно использовать в военной промышленности. Об этом в понедельник, 22 января, рассказал министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.
ЕС начал обсуждать новый пакет санкций против России

Как подчеркнул венгерский дипломат, "некоторые страны ЕС хотят создать видимость деятельности", хотя уже введенные 12 пакетов рестрикций не приблизили завершение конфликта на Украине, зато навредили европейской экономике больше, чем российской.

Сияйрто отметил, что уже не знает, какие еще остались возможные ограничительные меры для Европы, стремящейся нанести ущерб России, сообщает РИА Новости.

Ранее российский лидер Владимир Путин подчеркивал, что санкции пытаются затормозить развитие страны, однако они, в то же время, стимулируют экономику России, заставляя двигаться вперед.

При этом председатель Центробанка Эльвира Набиуллина предостерегла от преждевременной эйфории, связанной с тем, что Россия смогла пережить 2022 год и выстоять под напором санкций. Она признала, что "есть искушение" поддаться впечатлению, что "нам, что называется, море по колено".

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Петер Сийярто
Петер Сийярто
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