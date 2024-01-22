В Совфеде предупредили об информационных атаках на выборы президента

Выборы запланированы на 15-17 марта

Рабочая группа комиссии Совета Федерации по защите государственного суверенитета выявила наращивание информационных атак, направленных на воспрепятствование выборам президента России.

Как сообщила комиссия в своем Telegram-канале, пропагандистские ресурсы, спонсорами которых являются западные государства, скоординировано отрабатывают типовые вбросы.

Запад открыто связывает свою поддержку экстремистов с выборами президента России, подчеркивается в заявлении комиссии.

Ранее посол МИД России по особым поручениям Геннадий Аскальдович подтверждал, что процесс подготовки к выборам за рубежом уже сталкивается с затруднениями. В частности, в недружественных странах вынужденно прекратили функционировать 26 заграничных учреждений России.

Центризбирком разослал приглашения компетентным органам дружественных стран для работы международных наблюдателей на выборах российского президента. В феврале ожидается получение ответов.

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